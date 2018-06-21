اعتقال "مسؤول التوبات" و 6 آخرين من "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، إلقاء القبض على عناصر من "داعش" في مدينة الموصل، أحدهم كان مسؤولا بارزا أثناء سيطرة التنظيم على المدينة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سعد معن في بيان، أن "فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى القبض على 7 عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 \ 1 إرهاب".

وقال المسؤول العراقي: "من بين الإرهابيين شخص كان مسؤولا عن التوبات وجمع الأسلحة من منتسبي القوات الأمنية خلال فترة داعش المظلمة في الموصل".. "تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من المدينة".

وهذه ليست العملية الأولى التي تعتقل فيها القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوى عناصر في تنظيم "داعش"، فهي تنفذ عمليات مشابهة في مناطق متفرقة من المحافظة.

المصدر: السومرية

علي الخطايبة