رئيس هيئة قناة السويس يكشف ما ينتظر القناة الجديدة عام 2023

وصف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب مميش، القناة الجديدة بـ"الجوهرة"، مشيرا إلى أن دراسة جدوى هذه القناة تؤكد أنه سيتضاعف عائدها في عام 2023 .

وأشار خلال لقاء عبر فضائية "دريم" مساء أمس الأربعاء، إلى أنه في عام 2023 ستعبر القناة من 98 إلى 100 سفينة، بدلا من 50 إلى 60 في الوقت الراهن.

وأضاف أن ازدواجية مرور السفن التي وفرتها القناة الجديدة جعلت الأمر ميسرا ومريحا، مشيرا إلى أن وقت الإبحار اليومي في القناة صار يصل إلى 12 ساعة.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أن إيرادات قناة السويس قد حققت خلال السنة المالية الحالية 2017-2018 رقما قياسيا إذ زادت بنسبة 11.5 بالمئة وسجلت مستوى بلغ 5.585 مليار دولار.

المصدر: التحرير