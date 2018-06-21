شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة تعري رهائنها

أعلن المتحدث باسم الشرطة في العاصمة السعودية الرياض فواز الميمان، القبض على عصابة تتكون من 7 سعوديين ويمني، تروع المواطنين وتجبرونهم على دفع فدية مالية.

وأوضح المسؤول الأمني السعودي، أن المجموعة المذكورة اختطفت مواطنين اثنين وأجبرتهما على دفع فدية مالية قبل أن تطلق سراحهما، وبالضرب والتهديد بنشر صور التقطتها لهما بعد إرغامهما على نزع ملابسهما.

وأضاف الميمان قائلا: "لفداحة الجرم الذي أقدم عليه الجناة وشناعته وما يمثله من ترويع للآمنين، وانتهاك للحرمات، فقد تم تكثيف إجراءات البحث والتقصي عنهم.. وبعد متابعتهم ورصد تحركاتهم، أُلقي القبض عليهم في عملية أمنية متزامنة صباح يوم الأربعاء، وتتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والرابع، وأقروا بجريمتهم وتم إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

علي الخطايبة