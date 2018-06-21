صحيفة تونسية تتهم مهدي جمعة بأكبر عملية فساد وتنشر الدليل

كشفت صحيفة الشروق التونسية، عن وثائق قالت إنها أكبر عملية فساد بين أعوام 2011 و2018، تورط فيها رئيس الحكومة ووزير الصناعة الأسبق مهدي جمعة.

وقالت الصحيفة في تقرير منشور، إن جمعة استغل نفوذه ومناصبه السياسية لمنح أشقائه الثلاثة صفقة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير التونسية (دولار = 2.6 دينار تونسي) واستغلال 3600 هكتار في ولاية صفاقس لاستخراج الملح.

وأوردت الصحيفة في تقريرها الاستقصائي، وثائق وأرقاما تتعلق بـ 7 شركات لأشقاء جمعة تورطت في تمويل إضرابات وإفلاس مؤسسات حكومية، حسبما أكدت "الشروق".

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وشغل جمعة رئاسة الحكومة في بلاده من الـ 29 يناير 2014 وحتى الـ6 فبراير 2015.

المصدر: الشروق