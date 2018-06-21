الإمارات: لا علاقة لنا بسجون اليمن!

نفت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ما جاء في تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" بشأن وجود سجون سرية تديرها أبو ظبي في اليمن، تمارس فيها عمليات تعذيب بشكل واسع.

وجاء في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للبعثة الإماراتية: "الإمارات لم تدر أبدا ولا تدير سجونا أو مراكز اعتقال سرية في اليمن"، مؤكدة أن السلطات اليمنية هي من تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والمحاكمة والسجون المحلية والاتحادية.

Yemeni authorities are in complete control of local and federal governance, judicial and prison systems. The UAE has never managed or run prisons or secret detention centers in Yemen. — UAE MISSION GENEVA (@UAEMISSIONGENF) June 20, 2018

وأضافت البعثة أن الإمارات قامت بمساعدة الحكومة اليمنية "على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل دعم القانون الدولي الإنساني وحمايته".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس"، قالت إنها تمكنت من تحديد "خمسة سجون على الأقل تمارس فيها قوات أمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإذلالهم".

المصدر: وكالات