مقتل 4 من قوات حفتر بهجوم انتحاري شرقي ليبيا

أفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، بمقتل 4 جنود بتفجير انتحاري سيارة مفخخة في وسط درنة شرقي ليبيا، حيث تحتدم المعارك.

وأوضح المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن مقتل الانتحاري و4 من أفراد قوات الأمن.

هذا وقد احتدمت الاشتباكات للسيطرة على مدينة درنة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وخصومه، وهي آخر مدينة خارج سيطرة حفتر في شرق ليبيا، بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الشهر الماضي.

وقال المسماري في هذا الشأن لقناة ليبيا التلفزيونية، إن المعركة الرئيسية انتهت وإن القوات تقاتل جيوبا في مساحة محدودة تقدر بكيلومتر مربع داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، أفاد سكان محليون بأن إمدادات المياه وغاز الطهي والكهرباء عادت للمناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي بعد انقطاعها بدرجة كبيرة بعد بدء الهجوم.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة