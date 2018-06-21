الجيش الوطني الليبي يؤكد استعادته السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، استعادة السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين، وذلك عقب مناوشات وكر وفر وتضارب في الأنباء حول تبعية السيطرة على الهلال النفطي.

ونقلت بوابة الوسط عن الناطـق باسم القـيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، تأكيده "السيطرة على الهلال النفطي بالكامل".

وكانت البوابة نقلت في وقت سابق، عن آمر قوات "جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى"، إبراهيم الجضران، قوله إن قوات الجيش الليبي فقدت السيطرة على راس لانوف وشركة الفيبا وتراجعت نحو الشرق، وذلك عقب إعلان قوات حفتر استعادة السيطرة على ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين.

وجاء في بيان صدر عن قوات الجضران، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أنه "قتل أكثر من عشرين في صفوف قوات حفتر، كما أن هناك عددا من الأسرى والمحاصرين".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أكد في وقت سابق من اليوم تمكن الجيش من استعاد السيطرة على ميناءي راس لانوف والسدرة، مشيرا إلى أن قواته تطارد "العدو" في اتجاه الغرب.

وذكرت وسائل إعلام وقتها، أن وحدات الجيش الليبي تمكنت منذ بداية هجوم خاطف من انتزاع مطار راس لانوف ومواقع هامة حوله من قبضة قوات إبراهيم الجضران.

المصدر: وكالات