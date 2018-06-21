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خبير روسي: واشنطن تدرب الإرهابيين في 19 معسكرا في سوريا

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خبير روسي: واشنطن تدرب الإرهابيين في 19 معسكرا في سوريا
Reuters
صورة ارشيفية لعسكري امريكي في سوريا
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أشار فلاديمير كوزين الخبير في مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إلى وجود 19 موقعا أمريكيا في سوريا لتدريب المسلحين والإرهابيين.

وذكر الخبير أن هذه المواقع تحصل على السلاح والذخيرة والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات اللازمة من 22 قاعدة عسكرية أمريكية خارج سوريا وأن الأمريكيين يدربون الإرهابيين في قاعدة التنف في البادية السورية جنوبي البلاد.

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وقال، إن الجيش الأمريكي أغلق المجال الجوي فوق تلك المنطقة وما حولها ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا دون الحصول على أي موافقة من دمشق.

وأشار إلى أن الدعم العسكري والتقني الذي تقدمه واشنطن للجماعات الإرهابية والمسلحة، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويتناقض مع اتفاقات مناطق وقف التصعيد في سوريا.

وأكد أن واشنطن تدعم المسلحين لكي تحافظ على تأثيرها في الوضع السياسي والعسكري في سوريا.  

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين



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