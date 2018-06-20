سفارة السعودية لدى لبنان تحذر من شخص مجهول ينتحل اسم أمير سعودي

أفادت سفارة السعودية لدى لبنان، اليوم الأربعاء، بوجود شخص مجهول ينتحل اسم "أمير سعودي" ويظهر في لقاءات مع شخصيات وفي مناسبات اجتماعية.

وأشارت سفارة المملكة لدى بيروت في بيان، إلى ما تناقلته وسائل التواصل عن وجود شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي وينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز، ويظهر في لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية.

وقالت إنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا الشخص الوهمي وكشف هويته الحقيقية، وفضح الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.

مؤكدة أن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ودعت السفارة في بيانها كل من يهمه الأمر لعدم التعامل مع هذا الشخص.

بيان سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بشأن شخص مجهول يدَّعي أنَّه أمير سعودي. pic.twitter.com/QYFtVFDaVn — السفارة السعودية في لبنان (@KSAembassyLB) 20 июня 2018 г.

المصدر: سفارة السعودية في لبنان