تحطم طائرة إسرائيلية من دون طيار في جنوب سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي تحطم طائرة بلا طيار فوق الأراضي السورية، فيما تحدثت مصادر سورية عن إسقاطها.

وأوضح الجيش أن طائرة استطلاع من دون طيار من نوع "سكاي لارك" تحطمت بالقرب من بلدة حضر في محافظة القنيطرة السورية.

وأكد الجيش عدم وجود خطر تسرب أي "معلومات حساسة" بنتيجة فقدان الطائرة.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي سبب تحطم الطائرة، فيما تحدثت مصادر سورية ونشطاء عن إسقاط الطائرة.

وسقطت الطائرة وسط اشتداد المعارك بين الجيش السوري والمسلحين في المناطق الجنوبية السورية في محافظتي درعا والقنيطرة.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه منذ يناير عام 2017 تحطم ما لا يقل عن 7 طائرات من نوع "سكاي لارك" فوق لبنان وسوريا وقطاع غزة وتم إسقاط طائرة أخرى.

المصدر: هآرتس