بيان لـ"حزب الله-العراق" بخصوص غارة البوكمال

استنكرت كتائب "حزب الله-العراق" الغارة التي استهدفت أمس مقاتلين موالين للحكومة السورية في منطقة البوكمال السورية قرب حدود العراق.

وحمّلت "الكتائب"، في بيان أصدرته بخصوص الحادث الذي أودى بأرواح عدد من عناصرها، الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن تنفيذ الغارة، متهمة إياهما بالحرص على إبقاء تنظيم "داعش" الإرهابي "مخلب قط وخنجرا مسموما مغروزا في الجسد الإسلامي".

إقرأ المزيد

ووصف "حزب الله" العراقي الغارة بأنها جريمة نكراء لم تكن مفاجأة بالنسبة له، مضيفا أن هذا الهجوم سيعيد فتح المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويرى البيان أن هذا الهجوم دليل على وقوف "حزب الله" العراقي إلى الجانب الصائب في الصراع الدائر بالمنطقة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا من دون أدنى شك على دراية تامة بماهية هدف الغارة.

وشددت "الكتائب" على أن هذا الحادث لن يبقى من دون رد، متوعدة بالكشف عن الطرف المسؤول عنه في الأيام القادمة واتخاذ "موقف يتناسب مع حجم الجريمة".

ولقي 52 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الغارة، حسب النشطاء السوريين المعارضين، وأقر "الحشد الشعبي" العراقي بمقتل 22 من عناصره في الحادث.

ونفى البنتاغون شن سلاح الجو الأمريكي أو التحالف الدولي أي غارات في المنطقة، بينما قال مسؤول أمريكي في حديث إلى "سي إن إن" إن إسرائيل هي الطرف المسؤول عن الغارة.

المصدر: كتائب "حزب الله - العراق"