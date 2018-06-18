العاهل السعودي يعفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا يقضي بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، من منصبه.

وجاء في الأمر، الذي نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن اتخاذ هذا القرار تم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، وعدد من الأوامر الملكية السابقة.

#أمر_ملكي : إعفاء معالي الاستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.#واسpic.twitter.com/RidCmHSoBX — واس (@spagov) 18 июня 2018 г.

وقال المرسوم: "يعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

ولم يوضح نص الأمر أسباب هذه الخطوة أو من سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بعد إقالة الخطيب.

وشغل الخطيب، من مواليد العام 1966، منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منذ 7 مايو 2016، كما تولى قبل ذلك لفترة وجيزة حقيبة وزير الصحة السعودي.

المصدر: واس + وكالات