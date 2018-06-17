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باريس وطرابلس تتفقان على تعزيز تعاونهما حول الهجرة

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باريس وطرابلس تتفقان على تعزيز تعاونهما حول الهجرة
Reuters Charles Platiau
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج - أرشيف
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أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اتفق خلاله الطرفان على تعزيز تعاونهما في مجال مراقبة الهجرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن المكالمة بين ماكرون والسراج ركزت على مسألة "مراقبة تدفق المهاجرين بين ليبيا وأوروبا"، وأن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون الثنائي في هذا المجال، بهدف مراقبة تدفقات المهاجرين ومكافحة "الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر" بفعالية أكبر.

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وأفاد البيان بأن ماكرون والسراج بحثا أيضا الوضع الأمني والسياسي في ليبيا نفسها، وذلك في تطوير الاتصالات المقامة بين باريس وطرابلس أثناء المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في باريس في 29 مايو، بمبادرة من فرنسا، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أورد قصر الإليزيه أن ماكرون جدد للسراج دعمه للسلطات الليبية، بما في ذلك جهود رئيس حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى لتنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس

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