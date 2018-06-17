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فرنسا تمنع قاربين من "أسطول الحرية" من الرسو في باريس

أخبار العالم العربي

فرنسا تمنع قاربين من
Reuters / Philippe Wojazer
فرنسا تمنع قاربين من أسطول الحرية غزة من الرسو في باريس
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منعت الشرطة الفرنسية، الأحد، قاربين من أسطول الحرية المتجه إلى غزة من الرسو على ضفتي نهر السين في باريس مع انطلاقة رحلة الأسطول نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وتجمع عشرات المؤيدين، الذين كانوا يلوحون بأعلام فلسطينية ويرددون هتاف "أوقفوا المجزرة بحق الفلسطينيين"، بجوار النهر لتحية القاربين وهما من ضمن أربعة قوارب يشكلون الأسطول أثناء مرورهما في باريس برفقة قوارب الشرطة النهرية.

وقال الرئيس الفخري للجمعية الفرنسية - الفلسطينية للتضامن توفيق تهاني، إن القاربين خضعا لتفتيش دقيق من الشرطة في اليوم السابق لمنعهما من الرسو في باريس.

وأضاف: "فوجئنا للأسف، ولم نعلم أن المياه الإسرائيلية تبدأ الآن في نهر السين في باريس.. هذا أمر لا يمكن تصوره".

وستتجه قوارب الأسطول الأربعة إلى غزة وستلتقي في مياه البحر المتوسط قبل محاولة الاقتراب من الساحل في موكب واحد.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة، علما أن السلطات الإسرائيلية منعت قوارب أخرى من الاقتراب من سواحل القطاع في السابق.

المصدر: رويترز

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