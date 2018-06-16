4 دول عربية يزورها مبعوثا ترامب لبحث "صفقة القرن"

أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، سيزوران الأردن وقطر في إطار جولتهم المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن جولة كوشنر، وهو صهر ترامب وكبير مستشاريه، وغرينبلات، مبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، ستشمل السعودية ومصر وإسرائيل.

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وذكر المسؤول غير المسمى، في حديث إلى موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، أن البيت الأبيض يرى في هذه الجولة فرصة لبحث الوضع في قطاع غزة والمراحل المقبلة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك للإصغاء إلى مواقف الزعماء الإقليميين بخصوص بعض المسائل العالقة في خطة السلام بالأراضي المقدسة والتي يعدها البيت الأبيض.

ولم يتضح بعد توقيت الجولة، لكن من المعروف أن مبعوثي ترامب سوف يصلان إسرائيل في 22 أو 23 من الشهر الجاري، حسب الموقع.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، إذ رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوساطة الأمريكية في مفاوضات السلام احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل