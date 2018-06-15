قوات التحالف العربي تدخل مشارف مطار الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم أن قواته تخوض مواجهات مع عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مشارف مطار الحديدة في غرب اليمن.

وذكر التحالف في بيان حصلت عليه وكالة "رويترز" أن قواته تعمل حاليا على تأمين المطار، مؤكدا قرب إطلاق المرحلة المقبلة من العمليات للضغط على الحوثيين في عدة جبهات، بما في ذلك النقاط الساحلية ومشارف أخرى للمدينة وكذلك من داخل الميناء، بدعم من المقاومة المحلية.

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وأفاد الوكالة بأن الأولوية في العمليات تعود إلى تفادي سقوط خسائر بين المدنيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية والسماح للأمم المتحدة بالضغط على "أنصار الله" لإخلاء المدينة.

وتابعت اأن الشوارع في أحياء أخرى من الميناء خالية من الناس، رغم عطلة عيد الفطر، حيث احتمى السكان في منازلهم خوفا من اشتداد المعارك على مشارف المدينة وتصعيد قصف التحالف للمناطق الساحلية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن خشيتها من أن هجوم التحالف العربي على الحديدة، الميناء الاستراتيجي وأحد أهم المنافذ البحرية في البلاد، قد يصد شريان الحياة الوحيد لمعظم مواطني البلاد، حيث يعتمد 22 مليون شخص حاليا على المساعدات ويواجه 8.4 مليون منهم خطر المجاعة.

المصدر: رويترز