السيسي يؤدي صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة في مسجد المشير طنطاوي في القاهرة، بحضور كبار المسؤولين وشيخ الأزهر وأبناء شهداء الجيش والشرطة.

ورافق السيسي كل من رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد حجازي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وحضر الصلاة نحو 100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث كان السيسي قد أكد في وقت سابق على أنه سيؤدى صلاة العيد معهم.

المصدر: وكالات