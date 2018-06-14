"الصائد" وزيرا للداخلية في مصر

أدى وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما شغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

تخرج اللواء محمود توفيق، في كلية الشرطة عام 1981، وعمل بعدد من قطاعات الوزارة، حتى التحق بجهاز الأمن الوطني، وتدرج وظيفيا حتى شغل منصب وكيل جهاز الأمن الوطني ونال لقب "صائد الإرهاب".

وخلال فترة عمله بالجهاز نجح في الإيقاع بأكبر عدد من الخلايا والعناصر المسلحة على مستوى الجمهورية، كما قاد "توفيق" العديد من المأموريات الأمنية التي فتكت بتلك الخلايا والعناصر، وذلك قبل تنفيذها أعمالا عدائية ضد الدولة.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلتها الجديدة التي ضمت 33 حقيبة وزارية منها 12 وزيرا جديدا للدفاع والداخلية والطيران المدني والصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والبيئة والشباب والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية فيما يحتفظ رئيس الحكومة بحقيبة وزارة الإسكان.

المصدر: "صدى البلد"