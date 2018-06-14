التحالف العربي يواصل قصف الحديدة رغم تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية

تواصل طائرات وسفن التحالف الذي تقوده السعودية قصف مواقع للحوثيين في الحديدة باليمن لليوم الثاني على التوالي، سعيا للسيطرة على الميناء الرئيسي في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومسؤولين في الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن التحالف ضرب أيضا الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء في الشمال، لمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين، الذين يسيطرون على المدينتين.

كذلك ذكرت وسائل إعلام يمنية أن طفلين قتلا وأُصيب آخرون من أسرة واحدة، اليوم الخميس، جراء قصف سعودي استهدف مديرية ميدي الحدودية بمحافظة حجة.

وكان طيران التحالف استهدف، أمس الأربعاء، مناطق بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل شخص.

وإذا سيطر التحالف على الحديدة، الميناء الوحيد في يد الحوثيين، فسيمنحه ذلك اليد العليا في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكن ذلك يهدد أيضا بقطع شريان حياة لليمنيين الذين يعيش معظمهم في مناطق خاضعة للحوثيين.

يطل ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو المدخل الرئيسي لبضائع وسلع أساسية لليمن، حيث يحتاج 22 مليون شخص مساعدات إنسانية، وتهدد المجاعة 8.4 مليون شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تقول إن العدد قد يبلغ عشرة ملايين بحلول نهاية العام.

المصدر: وكالات