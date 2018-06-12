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اختراق "الشرق" القطرية ونشر خبرين "مزيفين"!

أخبار العالم العربي

اختراق
AFP
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أفادت جريدة الشرق القطرية بتعرض موقعها الإلكتروني لاختراق، اليوم الثلاثاء، وبث خبرين "مفبركين" ومغرضين، بشكل مناف للحقيقة والواقع.

وأضافت الصحيفة على موقعها أنه "يتضح من صياغة الخبر، وأسلوب الفبركة، من هم منفذي عملية الاختراق وأهداف هذه القرصنة غير الأخلاقية".

وأضافت أن عملية الاختراق وقعت الساعة الثالثة عصرا، وقد قام المخترق بتغيير توقيت نشر الخبرين ليتم نشرهما بتوقيت سابق على الموقع.

وأعلنت الجريدة أنها فتحت تحقيقا في الأمر.

المصدر: الشرق

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