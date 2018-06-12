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المالكي يبحث مع الخزعلي تشكيل التحالف الوطني الشامل

أخبار العالم العربي

المالكي يبحث مع الخزعلي تشكيل التحالف الوطني الشامل
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استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وفد تحالف الفتح برئاسة الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم.

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وذكر مكتب المالكي في بيان أنه جرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة".

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على "ضرورة العمل سوية من أجل تشكيل التحالف الوطني الشامل والانتقال إلى الفضاء الوطني بهدف بناء مؤسسات الدولة وإشراك الجميع في إعداد البرنامج الحكومي القادم".

واتفق الجانبان نحو الانفتاح على جميع الشركاء في العملية السياسية ، بحسب البيان.

وجاء البيان في وقت أعلن فيه الزعيم الديني مقتدى الصدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، اللذان احتلت كتلتاهما "سائرون" و"الفتح" المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية تحالفا سياسيا بين الكتلتين. 

المصدر: صفحة نوري المالكي على فيسبوك

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