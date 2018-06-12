المتحدث باسم قائمة الفتح لـ RT: الباب مفتوح أمام باقي القوائم للانضمام لتحالفنا مع سائرون

أعلن أحمد الاسدي المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، لـ RT أن الباب مفتوح أمام باقي القوائم للانضمام للتحالف المعلن اليوم مع "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.

وقال الأسدي في بيان إن "الفتح وسائرون يعلنان تشكيل نواة الكتلة الأكبر، ويدعوان جميع الكتل الفائزة إلى المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يتفق عليه يكون مناسبا لمواجهة التحديات والأزمات والمشاكل التي يمر بها العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة".

وأضاف أن باقي القوائم الفائزة في الانتخابات يمكنها الانضمام إلى التحالف المعلن، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، في حال التزمت بالبرنامج القادم للحكومة الخاص بالتحالف.

وشدد على أن هذا التحالف لا يستبعد أحد من الكتل الفائزة، كـ "النصر" أو "القانون" أو الكتل الكردية، معلنا العزم على بناء حكومة قوية تستطيع توفية تطلعات الشعب العراقي.

المصدر: RT