أنقرة: إيران تدعم عملية تركية محتملة شمالي العراق

ذكر وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم، أن إيران أعربت عن دعمها لعملية تركية محتملة ضد المسلحين الأكراد على حدودها مع شمال العراق.

وأضاف جانيكلي في حديث لوكالة الأناضول للأنباء: "عرضنا على إيران تنفيذ العملية معا، فأبدت إيران دعمها الكبير للعملية، وعلى الأقل من خلال الكلمات"، فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء من جانب طهران.

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وذكر الوزير التركي، أن بلاده على توافق تام مع بغداد بشأن عملية محتملة في قنديل، مضيفا أن أنقرة تجري محادثات "مع كل الدول ذات العلاقة" بشأن الأمر.

العراق من جهته، أكد أنه لن يقبل بأي عملية تركية ضد قنديل أو معاقل أخرى لحزب العمال الكردستاني.

وقال سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي إن "الحكومة العراقية لن تقبل بأي توغل في أراضيها من قبل القوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين حاليا في جبال سنجار ومخمور وقنديل".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لن تسمح بانطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها ضد تركيا ودول أخرى".

وصعد الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستاني في قنديل قرب الحدود العراقية الإيرانية حيث يعتقد أن أعضاء بارزين في الحزب ينشطون هناك.

وقالت الحكومة التركية إنه تم نشر قوات تركية في منطقة تمتد نحو 30 كيلومترا داخل شمالي العراق قرب قنديل.

المصدر: swissinfo

ادوارد سافين