افتتاح فروع لجامعة إيرانية في سوريا والعراق

أعلن علي رضا رهائي مساعد رئيس جامعة "أزاد إسلامي" الإيرانية الحرة لشؤون التعليم والدراسات العليا، أن الجامعة ستفتتح فروعا لها في العراق وسوريا.

وقال رهائي: "اجتمع رئيس الهيئة التأسيسية وهيئة الأمناء في الجامعة علي أكبر ولايتي مع الرئيس السوري، وأثمر اللقاء عن اتخاذ قرار بفتح فروع للجامعة في مدن سورية عديدة في المستقبل القريب".

وأضاف: "ولايتي أجرى محادثات في العراق، وسيتم فتح فرع للجامعة في محافظة النجف الأشرف، حيث جرى تحديد المقدمات والأولويات بشأن الأقسام العلمية في الجامعة الجديدة".

وأشار رهائي إلى أن جامعة "أزاد إسلامي"، تعمل على تقويم أداء فروعها في البلدان الأخرى، وعلى سبيل المثال خضع فرعها في الإمارات للتقويم بشكل كامل.

وذكر رهائي أن خطط الجامعة في فروعها بالخارج تقوم على جذب الطلبة الإيرانيين وغيرهم، وأن بعض فروع الجامعة في الداخل تربطها علاقات تعاون مع جامعات معروفة في البلدان الأخرى، حيث يرتبط فرع الجامعة في جنوب طهران، الذي يعد قطبا في علوم الهندسة، بجامعات ألمانية.

وأكد رهائي أن الجامعة ستتعاون مع الجامعات العالمية في مجالات الطاقة وستقيم دورات مشتركة مع ثلاث جامعات ألمانية بعد الحصول على تأييد وزارة العلوم الإيرانية.

المصدر: فارس نيوز