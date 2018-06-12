سوريا.. مصير "أولاد الحرب" أمام مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق "بمجهولي النسب"على ضوء ما خلفته الحرب الأهلية من أيتام.

ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد منها المادة 14 التي تشير إلى أن "مجهول النسب" يبقى في دار الرعاية حتى يتم الـ18 من العمر، ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد سبع سنوات.

كما تبين المادة 15 أنه يتوجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.

واختلفت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد ورافض للمادة 20 من مشروع القانون التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب عربيا سوريا ما لم يثبت خلاف ذلك" وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على المادة.

كما وافق أعضاء المجلس على أن المادة 21 التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك" فيما تشير المادة 24 على أنه "يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي".

المصدر: "سانا"