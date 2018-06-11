فلسطين تدين زيارة علّامة إندونيسي إلى إسرائيل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشاركة وفد من علماء الدين الأندونيسيين برئاسة العلامة يحيى ثقوف، في مؤتمر العلاقات اليهودية الأميركية المنعقد في القدس.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مشاركة الوفد في الاحتفالية التي ستقام على شرف زيارته للقدس في برج قلعة القدس، الواقع في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكدت أن المشاركة في هذه الفعاليات "ضربة لفلسطين والقدس، وضربة في الصميم لإندونيسيا، باعتبارها أكبر بلد إسلامي في العالم".

واعتبرت أن مشاركة الوفد تتناقض مع "مواقف الحكومة الأندونيسية والشعب الأندونيسي الذي عبّر ويعبر دوما عن موقفه الرافض للاحتلال وسياساته".

من جهتها أعربت حركة "حماس" عن استنكارها لزيارة العلامة الإندونيسي يحيى ثقوف إلى إسرائيل، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين بلاده وتل أبيب.

وجاء في بيان للحركة: "إذ نقدر لإندونيسيا وشعبها وعلمائها ومواقفها التاريخية الداعمة لحقوق شعبنا ونضالاته من أجل الحرية والاستقلال، فإننا نعرب عن استنكارنا وإدانتنا لهذا العمل المشين لما سيشكله من إهانة ليس لشعبنا وتضحياته فقط، بل وللشعب الإندونيسي وتاريخه الطويل في دعم القضية".

المصدر: وكالات