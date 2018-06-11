الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه فتاة إسرائيلية

أصيب شاب فلسطيني من مدينة جنين بجروح برصاص الشرطة الإسرائيلية، التي أطلقت النار عليه بزعم طعنه فتاة إسرائيلية في مدينة العفولة شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر مطلعة في جنين، أن "الشاب المصاب هو نور الدين ثائر شناوي (21 عاما) ومن سكان المدينة، وأصيب بعيار ناري في الساق".

من جهتها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "فتاة (18 عاما) تعرضت للطعن في مدينة العفولة، وأن قوات الأمن أطلقت النار على شاب يشتبه بأنه من نفذ العملية".

وقالت مصادر طبية إن "حالة المصابة التي تعرضت للطعن حرجة للغاية".

المصدر: وكالات