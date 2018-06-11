أربيل تسلم بغداد أكثر من 800 داعشي

أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان العراق ديندار زيباري، أن الإقليم سلم بغداد خلال الأشهر الثمانية الماضية 853 معتقلا لديه متهمين بالالتحاق بتنظيم "داعش".

وقال زيباري في مؤتمر صحفي أن "عدد المتهمين بالانضمام إلى داعش في سجون إقليم كردستان منذ يوليو 2017 ولغاية مارس 2018، قد بلغ ألفين و704 معتقلين".

وأضاف: "سلّمنا بغداد 853 معتقلا خلال الأشهر الماضية، ويجري التحقق من الآخرين، قبل تسليمهم للسلطات الأمنية المختصة".

ويأتي تصريح زيباري بعد أن أكد مسؤولون وبرلمانيون عراقيون، أن حكومة إقليم كردستان ترفض تسليم مسلحي تنظيم "داعش" المعتقلين لديها للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.

المصدر: وكالات