علاوي يدعو لاستفتاء شعبي على نتائج الانتخابات العراقية

دعا إياد علاوي نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية، إلى إجراء استفتاء شعبي للبت في قبول نتائج الانتخابات التشريعية المطعون بها مؤخرا، أو تنظيم انتخابات جديدة.

وذكر علاوي في بيان نشره مكتبه اليوم أن هذه الدعوة تأتي "بعد أن تجاوزت التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة كل الحدود ووصلت إلى ملف الانتخابات".

وأضاف، أن دعوته هذه تأتي كلك "بالنظر لما تسبب به ذلك من مشكلة وتعقيد للعملية السياسية زادت من ضعفها وتفككها.. وبناء على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات".

وتابع أنه استنادا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار، وأضاف: "نرى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أيا كانت".

واندلع حريق أمس في موقع تخزين يضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد والتي استخدمت في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو، وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدويا في أنحاء البلاد.

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المصدر: الصفحة الرسمية لإياد علاوي