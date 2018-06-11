العليا الإيرانية تصادق على إعدام 8 من عناصر "داعش"

أعلن مساعد رئیس المحكمة العلیا في إيران تأييد حكم الإعدام بحق 8 من عناصر تنظیم "داعش" الإرهابي متهمین بالاعتداء على مجلس الشورى الإيراني أواسط العام الماضي.

وقال مساعد رئيس المحكمة غلام رضا أنصاري، "إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمین الذین أحیلوا إلى المحكمة العلیا قد تأكدت في هذه المحكمة".

وكانت محكمة "الثورة" في إيران قد أصدرت في الـ13 من مایو الماضي، حكما بالإعدام على 8 من عناصر تنظیم "داعش" الإرهابي، بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء استهدف مجلس الشورى الإسلامي ومرقد "الإمام الخمیني" في يونیو من العام الماضي، وخلف 17 قتیلا.

المصدر: "إرنا"