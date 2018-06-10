إسرائيل تدمر نفقا بحريا في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على قطاع غزة ودمر خلالها نفقا، يمكن للضفادع البشرية التنقل عبره والوصول إلى البحر، متهما حركة حماس بتشييده.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحفيين: "النفق الأول من نوعه الذي تكتشفه الاستخبارات الإسرائيلية، تعرض للغارة في 3 يونيو الجاري في شمال غزة فيما ضربت طائراتنا أكثر من 10 أهداف عسكرية في غزة"، مرجحا وجود أنفاق مشابهة لم تعثر عليها إسرائيل بعد.

وأضاف: "نواصل عمليات المراقبة باستخدام جميع قدراتنا التشغيلية والفنية والاستخباراتية التي نملكها".

وتابع: "النفق كان يمتد من منشأة عسكرية تابعة لحماس إلى البحر المتوسط على مسافة عشرات الأمتار، وعلى عمق مترين أو ثلاثة تحت الماء ما يسهل النشاط العدائي ضد دولة إسرائيل".

المصدر: رويترز