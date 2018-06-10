أسماء الأسد تلتقي وفدا برلمانيا روسيا

التقت أسماء عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد وفدا من البرلمان الروسي، وبحثت خلال اللقاء مع الوفد ملف المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

وقال النائب في البرلمان الروسي عن حزب "روسيا الموحدة"، دميتري سابلين للصحفيين اليوم: "التقى وفد من البرلمان الروسي اليوم الأحد أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري"، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تقديم عمل إنساني مع منظمة المحاربين الروس القدامى.

ولفت سابلين إلى أن أسماء الأسد معروفة بعملها الإنساني ودعمها للمحتاجين والعائلات التي فقدت أقاربها في الحرب السورية.

المصدر: إنترفاكس