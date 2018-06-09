إسرائيل تمنع الصحفيين من إفطار رمضاني في القدس

منعت الشرطة الإسرائيلية، الغرفة التجارية الصناعية في القدس، من إقامة مأدبة إفطار للصحفيين، واعتقلت رئيس الغرفة وعضوا فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "قوات الأمن الإسرائيلي داهمت فندقا في شارع نابلس بالمدينة كان من المفترض أن يقام به الافطار، ومنعت تواجد الصحفيين داخله، وأغلقت بوابته الرئيسية".

وأضافت المصادر، أن "عناصر الشرطة اعتقلت رئيس الغرفة التجارية كمال عبيدات، وعضو الغرفة رائد سعادة، بعد منع إقامة مأدبة الإفطار".

ويأتي منع إسرائيل لإقامة مأدبة الإفطار، تنفيذا لقرار وزير الأمن جلعاد أردان، بحجة أن الدعوة جاءت برعاية السلطة الفلسطينية.

ومنعت إسرائيل قبل نحو ثلاثة أشهر من إقامة رجال أعمال فلسطينيين مأدبة عشاء للصحفيين في مطعم بشارع الزهراء بالقدس.

المصدر: وفا