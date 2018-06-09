 
مباشر

إسرائيل تمنع الصحفيين من إفطار رمضاني في القدس

أخبار العالم العربي

إسرائيل تمنع الصحفيين من إفطار رمضاني في القدس
Reuters Mohamad Torokman
قوات الأمن الإسرائيلي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcp9

منعت الشرطة الإسرائيلية، الغرفة التجارية الصناعية في القدس، من إقامة مأدبة إفطار للصحفيين، واعتقلت رئيس الغرفة وعضوا فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "قوات الأمن الإسرائيلي داهمت فندقا في شارع نابلس بالمدينة كان من المفترض أن يقام به الافطار، ومنعت تواجد الصحفيين داخله، وأغلقت بوابته الرئيسية".

وأضافت المصادر، أن "عناصر الشرطة اعتقلت رئيس الغرفة التجارية كمال عبيدات، وعضو الغرفة رائد سعادة، بعد منع إقامة مأدبة الإفطار".

ويأتي منع إسرائيل لإقامة مأدبة الإفطار، تنفيذا لقرار وزير الأمن جلعاد أردان، بحجة أن الدعوة جاءت برعاية السلطة الفلسطينية.

ومنعت إسرائيل قبل نحو ثلاثة أشهر من إقامة رجال أعمال فلسطينيين مأدبة عشاء للصحفيين في مطعم بشارع الزهراء بالقدس.

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا