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اعتقال داعشي من "ديوان الحسبة" في الموصل

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اعتقال داعشي من
Reuters Suhaib Salem
قوات الأمن العراقي في الموصل - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اعتقال "داعشي في ديوان الحسبة"، بالجانب الأيسر من الموصل، في عملية وصفت بـ "النوعية".

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن: إن "مديرية النجدة التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على داعشي من أهالي منطقة الزنجيلي، كان يعمل فيما يسمى بديوان الحسبة"، وأضاف أنه "ألقي القبض على المسلح في منطقة الغابات السياحية في الجانب الأيسر (الشرقي) للمدينة".

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجيرية في أوكار وأنفاق التنظيم.

المصدر: وكالات

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