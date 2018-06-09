التحالف العربي: مقتل مدنيين اثنين في منطقة جازان جنوب السعودية بقذيفة أطلقها الحوثيون
أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.
وذكر التحالف، أن "المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية".
عاجل | التحالف: استشهاد مدنيين اثنين في منطقة #جازان بمقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية. #الإخبارية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٩ يونيو ٢٠١٨
وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي: إن "المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وأن هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية تندرج تحت قائمة الأعمال العدائية تجاه المدنيين".
عاجل | التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة المواطنيين والمقيمين ومقدرات #المملكة. #الإخبارية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٩ يونيو ٢٠١٨
وأكد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات البلاد".
المصدر: الإخبارية