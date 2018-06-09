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التحالف العربي: مقتل مدنيين اثنين في منطقة جازان جنوب السعودية بقذيفة أطلقها الحوثيون

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التحالف العربي: مقتل مدنيين اثنين في منطقة جازان جنوب السعودية بقذيفة أطلقها الحوثيون
Reuters
الحدود السعودية اليمنية - أرشيف
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أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.

وذكر التحالف، أن "المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي: إن "المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وأن هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية تندرج تحت قائمة الأعمال العدائية تجاه المدنيين".

وأكد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات البلاد".

المصدر: الإخبارية

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