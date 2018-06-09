السفير الإيراني: طهران تمد يدها لمصر طالبة السلام والشراكة

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى مصر السفير ناصر كنعاني الذي تولى منصبه منذ شهر، إن مصر تعدّ أكبر دولة عربية في المنطقة وتتمتع بتأثير قوي.

وشدد السفير أنه على بلاده أن تمد يديها بالسلام والشراكة إلى مصر باعتبارها أهم وأكثر الدول تأثيرا في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لن تتواني عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضد التوسعات الصهيونية وما وصفه بـ"قوى الاستكبار الأمريكية".

واعتبر السفير، أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، واعتبارها "عاصمة لكيان الاحتلال"، انقلاب على المواثيق الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مطالبا الدول الإسلامية والعربية بأن "تتوحد للدفاع عن قبلة المسلمين الأولى".

المصدر: الوطن المصرية