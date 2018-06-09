الحشد الشعبي ينفي اعتقال العشرات في الموصل

نفى الحشد الشعبي العراقي ما تناقلته وسائل إعلام حول اعتقال قواته 39 مطلوبا في مدينة الموصل، مؤكدا أن المصادر التي تحدثت عن تلك المعلومات تجهل جغرافيا المدينة.

وقالت مديرية الأمن التابعة للحشد، إن "الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام عربية وأجنبية لا أساس له من الصحة وجميع ألوية الحشد والمديريات المختصة لم تسجل أي أمر اعتقال في الموصل".

وأضافت أن "المصادر التي اعتمدت عليها وسائل الإعلام التي نقلت الخبر، تجهل حتى جغرافية مدينة الموصل، لأن المنطقتين المذكورتين منفصلتين ومتباعدتين، حيث تقع ناحية الرشيدية في الساحل الأيسر، وقضاء تلكيف في الجانب الشمالي الشرقي من المدينة".

وأكدت المديرية، أن "عمليات المداهمة والاعتقال تجري وفق مذكرات قضائية وبالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة".

ودعت هيئة الحشد الشعبي وسائل الإعلام إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل الأخبار كهذه حفاظا على مصداقيتها بالدرجة الأولى".

المصدر: هيئة الحشد الشعبي