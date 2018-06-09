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رئيس وزراء إثيوبيا يزور مصر

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رئيس وزراء إثيوبيا يزور مصر
Globallookpress Gioia Forster
القاهرة
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أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد سيبدأ اليوم السبت زيارة لمصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن "رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي سيحل مساء اليوم السبت ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكان سفير إثيوبيا لدى الخرطوم ملوقيتا زودى، قد أكد مؤخرا أن مصر وإثيوبيا والسودان أوجدت مخرجا من أزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير في أديس أبابا.

المصدر: وكالات

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