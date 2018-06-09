اعتراف جريء من رجلي أعمال خلال محاكمة محافظ المنوفية السابق

اعترف رجلا أعمال مصريان، اليوم السبت، خلال محاكمة محافظ المنوفية السابق في مصر بتقديم رشوة له بقيمة 27 مليونا و450 ألف جنيه.

وأكد رجلا الأعمال أنهما قدما رشوة إلى هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهما، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

وأدلى رجلا الأعمال باعترافات تفصيلية، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى في محافظة الإسكندرية.

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة محافظ المنوفية السابق وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يناير الماضي، إلقاء القبض على هشام عبد الباسط، والذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهما في وقائع فساد، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

المصدر: "اليوم السابع"