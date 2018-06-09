كيم يتوجه إلى سنغافورة بكل ما لذ وطاب!

أفادت صحيفة تصدر في سنغافورة بأن طائرة شحن طراز "إيل -76" ستصل إلى البلاد يوم الأحد، ومن المحتمل أن تحمل على متنها مواد غذائية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكشفت صحيفة "ستريتس تايمز" أن طائرة قادمة من كوريا الشمالية ستنتظرها في مطار "تشانغي" شاحنات مزودة بثلاجات لحفظ المواد المعرضة للتلف.

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وينتظر أن تنقل طائرة الشحن كذلك من كوريا الشمالية إلى سنغافورة، عددا من السيارات الفارهة، وقد يكون بينها سيارة مرسيدس بنز، التي ستكون ضمن موكب زعيم كوريا الشمالية.

ورجحت الصحيفة أن يستعمل كيم جونغ أون في تنقلاته "BMW" من الفئة السابعة، والتي وصلت بالفعل إلى سنغافورة.

وسيصل زعيم كوريا الشمالية سنغافورة، بحسب وسائل الإعلام غدا الأحد، فيما كان سبقه وفد كوري شمالي إلى هناك ضم أكثر من 100 شخص.

ويشاع أن كيم جونغ أونه سيطير إلى سنغافورة على متن طائرة للمسافات البعيدة من طراز "إل – 62"، كان استقل واحدة من هذا النوع في مايو الماضي إلى بكين.

ولم تستبعد الصحيفة السنغافورية أن يطير الزعيم الكوري الشمالي إلى سنغافورة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية.

المصدر: إنترفاكس

محمد الطاهر