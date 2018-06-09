بوتين: توجد نتائج ملموسة لتعاوننا مع إيران في تسوية الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجود نتائج ملموسة للتعاون بين روسيا وإيران في تسوية الأزمة السورية.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين: "نتعاون بنجاح في حل الأزمة السورية​​​. ولدينا هنا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة" في هذا الشأن.

وتابع: "أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن نتائج التفاعل مع روسيا بشأن ضمان أمن المنطقة أصبح ملموسا، وقال: "بالنسبة لتفاعلنا في المسائل المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالنتائج تبدو أقوى كل يوم".

وأشار روحاني إلى أن نظيره الروسي يوافقه الرأي بهذا الشأن، قائلا: "التعاون بين طهران وموسكو في ميدان المعركة في الحرب ضد الإرهاب ومختلف الجماعات المتطرفة والراديكالية أثبت أنه ناجح لغاية كبيرة".

المصدر: "تاس"