خبير عسكري: نوع جديد من الحروب على مصر ضمن الشرق الأوسط الكبير

أكد مستشار أكاديمية "ناصر" المصرية للعلوم العسكرية اللواء محمد الغبارى، أن مخطط ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقه الغرب، يستهدف ثروات العرب، وتحقيق إقامة دولة إسرائيل الكبرى.

وأضاف، أن أصحاب مخطط الشرق الأوسط الكبير يطلقون الآن حروب الجيلين الرابع والخامس، لفشلهم في إسقاط مصر عبر دول أخرى والحروب المنظمة فأطلقوا مشروعهم لضربها من الداخل، مشددا على أن جيش مصر جيش نظامي نجح في الحفاظ على الوطن ومواجهة الإرهاب.

الشرق الأوسط الكبير، مصطلح أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن على منطقة واسعة تضم كامل البلدان العربية وتركيا وإسرائيل وإيران وأفغانستان وباكستان.

المصدر: "اليوم السابع"