الأمن المصري يفكك "خلية عائلية" تابعة لداعش خططت لهجمات

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر بتفكيك مجموعة من العناصر التكفيرية، تورطت في تأسيس خلية مسلحة تتبع تنظيم داعش في محافظة دمياط.

وضمت الخلية 4 أشقاء وفتاة، خططوا جميعا لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع عناصر تكفيرية، أحالتهم الأجهزة الأمنية لجهات التحقيق المختصة، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية.

المصدر: اليوم السابع