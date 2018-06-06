تركيا: عملياتنا في جبال قنديل شمال العراق "مسألة وقت"

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عملية عسكرية للجيش التركي ضد مواقع أنصار حزب "العمال الكردستاني"، في جبال قنديل شمالي العراق هي "مسألة وقت فقط".

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: "الأمر لم يعد حول وجود عملية أو لا، الأمر تحول إلى مسألة وقت فقط".

وأضاف، "قنديل لم تعد بعيدة عنا، تمت السيطرة على الكثير من المواقع المؤدية إلى الجبل".

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن قوات بلاده ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق، إذا تطلب الأمر للقيام بما يلزم ضد مسلحي منظمة "بي كا كا" الكردية.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا عاقدة العزم على جعل "بي كا كا" تدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي.

وتجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمال العراق، منذ مارس الماضي، في إطار عملياتها العسكرية الرامية لمكافحة حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة "كمنظمة إرهابية" في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

المصدر: وكالات