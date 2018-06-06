القبض على أشخاص تشبهوا بالنساء في جدة بالسعودية

ألقت الشرطة في محافظة جدة بالسعودية القبض على 6 سعوديين وأجنبي بتهمة الخلاعة والتصرفات المخلة بالآداب بتشبههم بالنساء، في منطقة كورنيش الحمراء في جدة.

وتم اعتقال جميع من ظهروا بمقطع الفيديو، بالإضافة لشخصين آخرين من المجموعة ذاتها، وذلك أثناء عملية البحث والتحري، حيث جرى التأكد من وضعهم، وأحيلوا للنيابة العامة وصدر بحقهم التوقيف حتى الانتهاء من التحقيق.

القبض على سبعة أشخاص تشبهوا بالنساء على كورنيش #جدة. pic.twitter.com/lixvwECbgD — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٦ يونيو ٢٠١٨

وتلقت شرطة جدة توجيهات عاجلة بسرعة القبض على تلك المجموعة التي قامت بالتصرفات غير الأخلاقية وظهرت في مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت استهجانا من معظم المتابعين .

المصدر: سبق