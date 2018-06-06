غرق 46 مهاجرا إثيوبيا في طريقهم إلى اليمن

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 46 إثيوبيا غرقوا في ساعة مبكرة الأربعاء، وأن 16 اعتبروا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب لمهربين يقل 100 مهاجر على الأقل لدى اقترابه من ساحل اليمن.

وأضافت المنظمة، نقلا عن ناجين، أن القارب غادر ميناء بوصاصو الصومالي الثلاثاء، وعلى متنه 83 رجلا و17 امرأة يأملون في العثور على عمل في اليمن ومنطقة الخليج العربية.

وقال مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة محمد عبد القادر إن مأساة المهاجرين التي وقعت في خليج عدن تثير الشعور بالخزي.

ونقل عنه قوله في البيان: "يقوم أكثر من سبعة آلاف من المهاجرين البائسين بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر كل شهر وقد قام بها نحو 100 ألف العام الماضي".

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يتم التعامل معهم بشكل سيء للغاية ويمرون بظروف مروعة، مؤكدا أنه يجب وضع نهاية لهذا الأمر.

المصدر: رويترز