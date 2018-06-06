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ولي العهد السعودي يستقبل نظيره الإماراتي في جدة

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ولي العهد السعودي يستقبل نظيره الإماراتي في جدة
twitter.com/alekhbariyatv
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات أبو ظبي محمد بن زايد
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية.

ووصل ولي العهد الإماراتي على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين في دولة الإمارات.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد بن زايد سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الوضع في اليمن والأزمة الراهنة بين بعض دول الخليج وقطر.

ورجحت المصادر، أن يبحث الجانبان الإجراءات المشتركة التي سيتخذاها تجاه هذا الأزمة المتفاقمة.

المصدر: واس 

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