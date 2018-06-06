ولي العهد السعودي يستقبل نظيره الإماراتي في جدة
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية.
ووصل ولي العهد الإماراتي على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين في دولة الإمارات.
صور | #ولي_العهد يستقبل ولي عهد #أبوظبي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.#الإخباريةpic.twitter.com/geVwv2aX9b— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٦ يونيو ٢٠١٨
وذكرت تقارير صحفية أن محمد بن زايد سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الوضع في اليمن والأزمة الراهنة بين بعض دول الخليج وقطر.
ورجحت المصادر، أن يبحث الجانبان الإجراءات المشتركة التي سيتخذاها تجاه هذا الأزمة المتفاقمة.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل ولي عهد #أبوظبي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.#الإخبارية#المملكة#الإماراتpic.twitter.com/5KuIMNg4Oq— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2018
المصدر: واس