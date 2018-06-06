مصر.. هجوم برلماني على وزيرين

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، النائب ضياء داود، إن استقالة حكومة شريف إسماعيل، كانت أمرا متوقعا بعد تأدية الرئيس المصري لليمين الدستورية يوم السبت الماضي 2 يونيو.

وأضاف داود، أنه من المتوقع خروج عدد من الوزراء الحاليين في التشكيل الحكومي المرتقب، متابعا: "أتمنى خروج وزير الصحة أحمد عماد الدين، بسبب فشله المتكرر في تطوير المنظومة، إلا أن الحكومة تتمسك به بشكل غير مبرر".

واستطرد: "كذلك وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، إما أن يكون صاحب رؤية ولديه القدرة على توفير التمويل اللازم بشأن تطوير المنظومة، أو يرحل هو الآخر".

وعن رؤيته بشأن رئيس الوزراء الجديد، قال داود، إنه وفقا للمادة 146 من الدستور، من المفترض أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، وبالتالي ننتظر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، واختياره للوزراء، حتى نستطيع الحكم عليها.

وكانت الرئاسة المصرية، قد أكدت أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك في خطوة روتينية أعقبت أداء السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالبلاد في شهر مارس الماضي، حاصدا أكثر من 97% من أصوات الناخبين.

المصدر: الوطن