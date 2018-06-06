رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن زلته بحق المرأة

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أكبر الباكر، عن تصريحه بأن المرأة لا تستطيع إدارة شركته.

وأعرب الباكر، في بيان صادر عن "الخطوط الجوية القطرية" عن خالص اعتذاره" عن قوله إن الشركة لا يمكن أن يديرها إلا الرجال بسبب شدة التحديات، مؤكدا تمسك إدارة الشركة بمبدأ المساواة بين الجنسين.

H.E Mr. Akbar Al Baker: I would like to offer my heartfelt apologies for any offence caused by my comment yesterday, which runs counter to my track record of expanding the role of women in leadership throughout the Qatar Airways Group and has been sensationalised by the media. pic.twitter.com/M07Wczk08B — Qatar Airways (@qatarairways) ٥ يونيو ٢٠١٨

وأشار الباكر إلى أن "الخطوط الجوية القطرية" كانت أول ناقل جوي في الشرق الأوسط استقطب قائدات للطائرات، كما أن لدى الشركة سيدات في مناصب إدارية بارزة، وتبلغ نسبة النساء بين موظفي الشركة قرابة 44%.

وكان الباكر قد تعرض لانتقادات واتهامات بالتمييز الجنسي لتصريحاته المدوية التي أدلى بها أمس الثلاثاء، في أعقاب انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA في سيدني الأسترالية.

المصدر: الخطوط الجوية القطرية