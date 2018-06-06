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رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن زلته بحق المرأة

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رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن زلته بحق المرأة
Reuters Murad Sezer
أكبر الباكر وسط موظفات "الخطوط الجولية القطرية"
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اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أكبر الباكر، عن تصريحه بأن المرأة لا تستطيع إدارة شركته.

وأعرب الباكر، في بيان صادر عن "الخطوط الجوية القطرية" عن خالص اعتذاره" عن قوله إن الشركة لا يمكن أن يديرها إلا الرجال بسبب شدة التحديات، مؤكدا تمسك إدارة الشركة بمبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشار الباكر إلى أن "الخطوط الجوية القطرية" كانت أول ناقل جوي في الشرق الأوسط استقطب قائدات للطائرات، كما أن لدى الشركة سيدات في مناصب إدارية بارزة، وتبلغ نسبة النساء بين موظفي الشركة قرابة 44%.

وكان الباكر قد تعرض لانتقادات واتهامات بالتمييز الجنسي لتصريحاته المدوية التي أدلى بها أمس الثلاثاء، في أعقاب انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA في سيدني الأسترالية.

المصدر: الخطوط الجوية القطرية

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