صحفي يثير جدلا بعد احتجازه وهو يشرب من زجاجة مياه في رمضان

انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صحفي مصري منشورا أكد فيه أنه احتجز في قسم الجيزة بالقاهرة بسبب زجاجة مياه.

ونشر الصحفي المصري هاني شمشون، مقطعا صوتيا يحكي فيه تفاصيل احتجازه لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب حمله زجاجة مياه علنا في نهار رمضان.

وأبلغ شمشمون أمين الشرطة الذي ألقى القبض عليه أنه قبطي، وليس ملتزما بصيام رمضان الذي يعد فرضا إسلاميا، ولا قانون في مصر يسمح بمعاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات لبعض زملائه وأصدقائه، بسبب حبسه في قسم الجيزة، دون أي سند قانوني ينص على حبس من يحمل زجاجة مياه في الشارع خلال النهار في شهر رمضان.

المصدر: "فيسبوك"